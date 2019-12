Nizza-Boss Jean-Pierre Rivère glaubt nicht, dass Julian Draxler einen Wechsel in die französische Hafenstadt in Betracht zieht. „Aber nein. Um einen Spieler in dieser Kategorie (Erling Haaland, Anm. d. Red.) zu gewinnen, muss man auch einen sportlichen Meilenstein passieren. Dasselbe gilt für Julian Draxler aus den gleichen Gründen“, äußerte der 62-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Draxlers Vertrag bei Paris St. Germain läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt hatte ‚RMC Sport‘ den 26-Jährigen mit einem Wechsel nach Nizza in Verbindung gebracht. Der Klub von der Côte d’Azur strebt nach der Übernahme von INEOS-Gründer Jim Ratcliffe nach der Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Derzeit steht Nizza allerdings auf dem zehnten Tabellenplatz.