Julian von Moos (18) soll in der Rückrunde beim FC Will Spielpraxis sammeln. Wie der FC Basel mitteilt, wird der Schweizer U19-Nationalspieler bis Saisonende an den Zweitligisten verliehen.

Von Moos ist im Sturmzentrum beheimatet. Im Sommer 2018 kam er für stattliche 1,3 Millionen Euro von Grasshopper Zürich nach Basel. Für die Profis kam der Teenager bislang dreimal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.