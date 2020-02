Hertha BSC hat den Rücktritt von Jürgen Klinsmann offiziell bestätigt. Wie der Hauptstadtklub auf seiner Internetseite bekanntgibt, übernimmt der bisherige Co-Trainer Alexander Nouri vorerst den Cheftrainerposten. „Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren“, so Manager Michael Preetz.

Klinsmann hatte am heutigen Dienstagvormittag per Facebook-Post bekanntgegeben, dass er sein Traineramt bei der Hertha nach zehn Wochen zur Verfügung stellt. Als Grund nannte der gebürtige Schwabe fehlendes Vertrauen. Seinen Posten als Aufsichtsratsmitglied will er aber wie geplant weiterführen.