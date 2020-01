Was unterscheidet Manchester City spielerisch von Bayern München und dem FC Barcelona? Niemand kann diese Frage so treffend beantworten wie Pep Guardiola. „City ist eine Mannschaft, die, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommt, direkter spielen kann als Bayern und Barcelona“, so die Erläuterung des City-Trainers nach dem 2:1 gegen den FC Everton.

Heißt: Mehr Tempo nach vorne, mehr Risikopässe, weniger Strafraum-Belagerung. Mit beispielsweise Kevin de Bruyne und Riyad Mahrez haben die Skyblues Spielertypen, die genau das umsetzen können, betont Guardiola. Vom bedingungslosen Ballbesitz-Fußball scheint sich der Katalane ein Stück weit entfernt zu haben.