Daniel Baier wird auch in der kommenden Saison die Mannschaft des FC Augsburg als Kapitän anführen. Wie die Fuggerstädter offiziell bestätigen, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit bis 2021 ausgedehnt. „Ich habe immer betont, dass ich gerne weiterspielen möchte, so lange es Spaß macht und ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Da ich mich körperlich richtig gut fühle, ich weiterhin jeden Tag Freude in diesem Team und diesem Verein habe, war es für mich klar weiterzumachen. Ich möchte diese grandiose Geschichte mit dem FCA einfach noch weiterschreiben“, so Baier.

Für den 35-Jährigen wird die kommende Spielzeit dann die 13. im Trikot der Augsburger. „Dass ein Spieler so lange bei einem Verein spielt, ist in der heutigen Zeit bemerkenswert. Daniel Baier identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem FCA und hat das Spiel in den letzten Jahren geprägt. Daher freuen wir uns, dass wir den Weg gemeinsam fortsetzen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Reuter, „mit seiner Erfahrung, seiner körperlichen Verfassung und seiner fußballerischen Klasse, tut Daniel Baier unserer Mannschaft mit vielen jungen Spielern sehr gut.“