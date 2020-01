Gonzalo Villar wagt den Sprung in die italienische Serie A. Wie die AS Rom offiziell bestätigt, kommt der 21-jährige Spanier vom FC Elche. In der Ewigen Stadt unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2024.

Die Ablöse für den dreifachen spanischen U21-Nationalspieler beläuft sich auf vier Millionen Euro, kann aber aufgrund von erfolgsabhängiger Bonuszahlungen noch um eine Millionen steigen. Für Elche kam Villar zu insgesamt 39 Profiseinsätzen.