Paul Pogba will offenbar bei Manchester United bleiben. „Paul möchte erfolgreich und glücklich sein sowie Titel gewinnen und das am liebsten bei Manchester United“, erklärt Berater Mino Raiola gegenüber dem ‚Telegraph‘, „okay, es gab Interesse von Real Madrid und Manchester hat ihn nicht gehen lassen. Wir haben kein Drama daraus gemacht und er hat kein Drama daraus gemacht, denn ich arbeite in Ansprache mit dem Spieler.“

Raiola betont aber auch, dass sein Schützling mehr Unterstützung bei den Red Devils brauche. Derzeit steht United mit vier Punkten Rückstand auf die Champions League-Plätze auf Rang sechs der Tabelle. Zuletzt waren immer wieder Gerüchte um einen Abschied von Pogba aufgekommen.