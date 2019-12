Julian Pollersbeck hat von seiner Reservistenrolle genug und will den Hamburger SV im Winter verlassen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, hat der 25-jährige Schlussmann seinen Berater Roger Wittmann damit beauftragt haben, einen neuen Verein zu finden. Als Pollersbeck im Sommer auf der Suche nach einem neuen Klub war, fungierte noch sein Vater als Vermittler.

Beim HSV hat Pollersbeck als dritter Torhüter keine Perspektive auf einen Stammplatz. Erst zweimal schaffte er es in den Spieltagskader der Rothosen. Vornehmlich kommt Pollersbeck in der zweiten Mannschaft der Hanseaten zum Einsatz (acht Regionalliga-Spiele). Der Hamburger SV will den U21-Europameister von 2017 allerdings nur gegen eine Ablöse ziehen lassen. Bis 2021 läuft der Vertrag in der Hansestadt noch.