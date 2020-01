Paris St. Germain muss tief in die Tasche greifen, um mit Youngster Adil Aouchiche einen Profi-Vertrag zu vereinbaren. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, fordert der offensive Mittelfeldspieler für seine Vertragsunterschrift satte drei Millionen Euro.

Ganz schön forsch für einen 17-Jährigen, der die Möglichkeit bekommt, in der Profi-Mannschaft von Frankreichs Serienmeister zu spielen. In der Branche haben sich solche Unterschriftsboni für junge Spieler in den vergangenen Jahren gehäuft – gut möglich deshalb, dass PSG auf die Forderung des Teenagers eingeht.