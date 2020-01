Ein weiterer englischer Erstligist ist offenbar in den Poker um Matheus Cunha von RB Leipzig eingestiegen. Nach ‚Sky Sports‘-Informationen strecken neben Brighton & Hove Albion nun auch die Wolverhampton Wanderers die Fühler nach dem 20-jährigen Brasilianer aus. Die Wolves wollen den Angreifer für umgerechnet rund 20 Millionen Euro fest verpflichten, heißt es.

Vor eineinhalb Jahren hatte RB 15 Millionen Euro Ablöse an den FC Sion überwiesen. Julian Nagelsmann scheint jedoch keine Verwendung für den Youngster zu haben. In der laufenden Saison kam er nur zu zehn – meist nur minutenlangen – Einsätzen. Unsere französische Partnerseite Foot Mercato hatte am Neujahrstag berichtet, der FC Nantes würde den dreifachen U23-Nationalspieler gerne ausleihen. Zudem soll die AS St. Étienne sowie mehrere Vereine aus Spanien Interesse signalisieren.