Real Madrid würde für die frühzeitige Zurückberufung von Martin Ödegaard zahlen müssen. Wie die ‚as‘ berichtet, werden vier Millionen Euro als Entschädigung an Real Sociedad fällig, sollte die eigentlich bis 2021 datierte Leihe des Norwegers vorzeitig abgebrochen werden. Die spanische Sportzeitung bringt jedoch zudem ein Szenario ins Spiel, in dem die Königlichen um eine Zahlung herumkommen könnten.

So wäre es aufgrund des guten Verhältnisses zwischen Real-Präsident Florentino Pérez und Sociedad-Boss Jokin Aperribay möglich, im Gegenzug ein anderes Talent an die Basken zu verleihen. So könnte Takefusa Kubo in Anschluss an seine diesjährige Leihe bei RCD Mallorca für die kommende Saison das Trikot von Real Sociedad überstreifen.