Kevin Volland soll Bayer Leverkusen erhalten bleiben. „Wir haben das Interesse, unsere Spieler zu halten. Wir werden uns in nächster Zeit dazu austauschen“, kündigt Sportdirektor Simon Rolfes gegenüber der ‚Sport Bild‘ Gespräche mit dem Angreifer an. Der Vertrag des 27-jährigen Leistungsträgers läuft 2021 aus.

Volland präsentiert sich in dieser Saison in herausragender Form und war wettbewerbsübergreifend bereits an 19 Treffern (elf Tore, acht Vorlagen) direkt beteiligt. Die starken Leistungen sollen nun mit einer Gehaltserhöhung honoriert werden. Statt bisher vier Millionen will Volland künftig zu den Topverdienern aufsteigen und sechs Millionen Euro pro Jahr einstreichen.