Karl-Heinz Rummenigge hofft nach wie vor auf eine generelle Leistungssteigerung von Barça-Leihgabe Philippe Coutinho. „Er hat manche Spiele gut gespielt, manchmal vermittelt er den Eindruck, dass er gehemmt ist […] alle versuchen, ihn zu unterstützen. Wir müssen hoffen, dass er in den entschiedenen Wochen ein wichtiger Faktor wird“, zitiert die ‚Sport Bild‘ den Vorstandsboss des FC Bayern.

Bislang kann Coutinho die Erwartungen in München nicht erfüllen. In vielen Spielen wirkte der technisch so versierte Brasilianer wie ein Fremdkörper. Dass die Bayern die auf 120 Millionen Euro festgeschriebene Kaufoption ziehen werden, ist nach aktuellem Stand nicht zu erwarten.