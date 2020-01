Ein Verbleib von Jonjoe Kenny beim FC Schalke 04 ist nicht ausgeschlossen. Der 22-Jährige, der bis zum Saisonende vom FC Everton an die Königsblauen ausgeliehen ist, hält sich selbst bedeckt, was seine Zukunft anbelangt: „Ich konzentriere mich erst einmal darauf, guten Fußball zu spielen und der Mannschaft zu helfen“, sagt der Engländer auf der Homepage von Schalke 04.

Bisher hat sich die Leihe für Kenny gelohnt. In allen Spielen der Hinrunde stand der Rechtsverteidiger in der Startelf der Knappen. „Die Entscheidung, im letzten Sommer zum FC Schalke 04 zu wechseln, war genau die richtige“, resümiert Kenny, „es macht Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen. Der Trainer passt zum Klub und die Fans sind einfach überragend.“