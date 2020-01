Hee-chan Hwang wird RB Salzburg in diesem Winter nicht verlassen. Christoph Freund schiebt einem zeitnahen Abgang des Südkoreaners via ‚Salzburger Nachrichten‘ einen Riegel vor. „Hwang steht in dieser Transferperiode nicht zum Verkauf. Wir werden ihn auch nicht für Millionen Euro gehen lassen. Wir werden mit keinem Klub verhandeln“, betont der Sportdirektor des österreichischen Erstligisten.

Im Sommer 2019 kehrte Hwang nach einer einjährigen Leihe zum Hamburger SV in die Mozartstadt zurück. In der laufenden Spielzeit weiß der 23-Jährige mit guten Leistungen zu überzeugen. Nach bislang 22 Einsätzen stehen für Hwang neun Tore und 14 Vorlagen zu Buche. Der Stürmer ist vertraglich noch bis 2021 an Salzburg gebunden.