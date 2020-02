Horst Heldt war im Sommer Thema bei Schalke 04. „Wir haben uns ausgetauscht. Am Ende hat sich der Verein gegen eine Dreier-Konstellation entschieden“, sagt der gebürtige Königswinterer gegenüber ‚Funke Sport‘. Stattdessen halten in Gelsenkirchen nun Jochen Schneider und Michael Reschke die sportlichen Fäden in der Hand.

Heldt war bereits zwischen 2010 und 2016 als Manager auf Schalke tätig. Seit dem 18. November ist der 50-jährige Geschäftsführer Sport bei seinem Jugendklub 1. FC Köln. Mit klugen Wintertransfers wie dem von Mark Uth (28, ausgeliehen von S04) verstärkte er den Kölner Kader, sodass der Klassenerhalt mittlerweile in greifbarer Nähe ist. Am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) treffen der FC und Schalke im direkten Duell aufeinander.