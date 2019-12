Sheffield United darf den derzeit vereinslosen Jack Rodwell als Trainingsgast begrüßen. Dies bestätigte der Trainer der Blades, Chris Wilder, auf der heutigen Pressekonferenz: „Wir schauen uns Jack an und er schaut sich unseren Klub an. Er ist offensichtlich ein sehr, sehr talentierter Spieler, der eigentlich regelmäßig in der Premier League spielen sollte, aber dies aus dem einen oder anderen Grund nicht tut.“

Der 28-jährige Rodwell ist seit seinem Vertragsende bei den Blackburn Rovers im Sommer auf Vereinssuche. In den vergangenen Wochen war der Mittelfeldspieler bereits Trainingsgast beim FC Parma und der AS Rom. Auf der Insel spielte der englische Nationalspieler (drei Länderspiele) in seiner bisherigen Karriere für den FC Everton, Manchester City und den AFC Sunderland.