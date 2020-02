Raheem Sterling will von einem möglichen Abschied aus Manchester zunächst nichts wissen. „Raheem konzentriert sich ausschließlich auf Manchester City und lässt sich im Moment nicht durch das Gerede von Transfers zu irgendeinem Klub ablenken“, wird sein Agent Aidy Ward vom ‚Daily Mirror‘ zitiert. Vor allem Real Madrid wird immer wieder mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht.

Sterling war 2017 vom FC Liverpool zu den Skyblues gewechselt und zählt dort zu den Leistungsträgern. City wurde am Wochenende vom europäischen Fußballverband aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Regeln des Financial Fairplay für die kommenden zwei Jahre von allen UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. Die Citizens wollen das Urteil anfechten, doch bereits jetzt bangt der amtierende englische Meister um mögliche Abgänge in dem Zusammenhang. Sterlings Vertrag in Manchester ist noch bis 2023 datiert.