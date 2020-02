Niklas Süle zeigt sich optimistisch, dass er noch in dieser Saison wieder für den FC Bayern auflaufen kann. „Ich traue mir zu, dass ich demnächst wieder den nächsten Schritt machen kann mit Richtungswechseln und mit Ball dann auch. Ich glaube es ist durchaus realistisch, dass ich dem FC Bayern in dieser Saison noch helfen kann“, erklärt der Abwehrspieler gemäß ‚Bild‘ bei der Präsentation des Magazins ‚Life After Football‘ am gestrigen Montagabend in München.

Zuvor drehte der 24-Jährige nach seinem Kreuzbandriss die ersten Runden auf dem Bayern-Trainingsplatz. Der Innenverteidiger träumt nach wie vor von einer EM-Teilnahme: „Ich hab jetzt vier Monate im Kraftraum gearbeitet. So ein Tag wie heute hilft mir ungemein. Das war ein ganz wichtiger Tag für mich, wie das Knie reagiert. Das war von vorne bis hinten richtig gut. Das wichtigste war, dass das Knie nicht anschwillt, deshalb bin ich sehr glücklich heute. Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die. Mittlerweile ist es auch mein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein.“