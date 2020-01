Der SV Werder Bremen hält in der Personalie Kevin Vogt die Zügel nicht in der eigenen Hand. Wie der ‚kicker‘ berichtet, konnten sich die Hanseaten keine Kaufoption für die Leihgabe der TSG Hoffenheim sichern. Eine Gebühr zwischen kolportierten 600.000 und 750.000 Euro fließt aus Bremen in den Kraichgau.

Bei den Grün-Weißen ist Vogt für die Dreierkette vorgesehen, die Florian Kohfeldt in de Rückrunde vermehrt praktizieren möchte. Am 19. Spieltag gegen Hoffenheim darf der 28-Jährige im Übrigen zum Einsatz kommen. Auf einen Passus, der diese Konstellation verhindert hätte, verzichteten die Sinsheimer.