Florian Kohfeldt macht die Verletzungsmisere beim SV Werder Bremen stark zu schaffen. „Ich könnte kotzen, wenn ich sehe, dass sechs, sieben Spieler kurz vor Anpfiff neben unserer Kabine sind, die eigentlich im Tunnel zum Einlaufen sein sollten. Das ist innerlich zum Durchdrehen“, schimpfte der Werder-Coach im Anschluss an das ernüchternde 0:3 gegen Hoffenheim am gestrigen Sonntag.

Sechs Spieler fallen momentan aus, darunter potenzielle Leistungsträger wie Ludwig Augustinsson (25), Theo Gebre Selassie (33), Philipp Bargfrede (30) oder Niclas Füllkrug (26). „Wir haben in dieser Saison nicht den Rhythmus und vielleicht nicht die Qualität der Einzelspieler, vier, fünf Spiele am Stück zu gewinnen. Das müssen wir uns eingestehen“, so Kohfeldt weiter. Mit Verweis auf den gestrigen Gegner schiebt der 37-Jährige hinterher: „Hoffenheim kauft für zwölf Millionen Euro Dabbur – habe ich gelesen. Das ist ein gutes Stück über unserem Transfer-Budget für das gesamte Jahr.“