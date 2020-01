Das einstige Barcelona-Talent Adama Traoré kann sich vorstellen, zum Erzrivalen Real Madrid zu wechseln. „Ja, warum nicht? Wenn ich die Möglichkeit habe nach Madrid zu gehen, dann gehe ich“, erzählt der Flügelspieler der Wolverhampton Wanderers in der spanischen Fernsehsendung ‚Jugones‘.

Besonders eilig hat Traoré es jedoch nicht, wieder in La Liga zu spielen: „Natürlich würde ich gerne in den spanischen Fußball zurückkehren, ich habe mir jedoch versprochen, in England erfolgreich zu sein.“ Mit den Wolves liegt der 23-jährige Spanier derzeit auf dem siebten Tabellenplatz und kämpft um die internationalen Startplätze. Nach 19 Ligaeinsätzen stehen für den Rechtsaußen je vier Treffer und vier Assists zu Buche.