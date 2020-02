Joshua Brenet kann nicht nachvollziehen, dass er bei der TSG Hoffenheim in der Hinrunde kaum zum Einsatz kam. In einem Interview mit ‚Fox Sports‘ äußert der Außenverteidiger sein Unverständnis: „Letzte Saison habe ich meine Chancen bekommen und ziemlich viel gespielt. Es ist schon seltsam, dass ich so oft in der Bundesliga und Champions League zum Einsatz gekommen bin und in dieser Spielzeit keine Rolle mehr gespielt habe. Das ist doch absurd. Da stehen bei mir noch einige Fragezeichen.“

Alfred Schreuder, dem Trainer der TSG, will der 25-Jährige jedoch keinen Vorwurf machen. „Ich muss zuerst in den Spiegel schauen, vielleicht habe ich in seinen Augen ja nicht mein Bestes gegeben“, gibt sich der Niederländer selbstkritisch. Bis zum Sommer ist Brenet an Vitesse Arnheim ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Dann geht es zurück in den Kraichgau, wo er einen Vertrag bis 2022 besitzt.