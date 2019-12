Bei Joshua Brenet stehen die Zeichen auf Abschied im Winter. „Das Problem ist, dass Pavel Kaderabek sehr gut ist. Pavel spielt fast immer. Ich sehe auch keinen Grund zu wechseln“, nennt Trainer Alfred Schreuder gegenüber dem ‚kicker‘ das Problem des Rechtsverteidigers beim Namen.

Schreuder würde Brenet wohl keine Steine in den Weg legen. „Es kommt darauf an, was der Spieler will“, sagt der Niederländer zu einem möglichen Transfer seines Landsmanns. Auch Philipp Ochs und Robert Zulj könnten die TSG verlassen. Schreuder: „Sie sollen sich mit Alex Rosen austauschen. Ich verstehe, dass sie spielen wollen.“