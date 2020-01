Roman Bürki macht aus seinen Absichten, seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund zu verlängern, ein Geheimnis. „Ich weiß, was ich will“, sagt Bürki im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „und mein Berater weiß das auch.“ Allerdings stellt der 29-Jährige klar: „Ich habe dem Klub viel zu verdanken, er stand auch in schwierigen Zeiten zu mir.“

Der Schweizer Schlussmann will sich in den nächsten Monaten „voll und ganz“ auf den Fußball konzentrieren und legt die Verhandlungen mit den Schwarz-Gelben in die Hände seines Agenten. Sportdirektor Michael Zorc ließ bereits Mitte Dezember durchblicken, dass man gemeinsam in die Zukunft gehen will: „Natürlich werden wir zur richtigen Zeit mit ihm sprechen.“