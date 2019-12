Coach Tim Walter vom VfB Stuttgart kündigt eine Sitzung mit seinen Bossen nach dem morgigen Spiel gegen Hannover 96 an. „Wir machen dieses Spiel morgen, dann setzen wir uns zusammen und reden darüber, was gut und was weniger gut war. Sind mit der Punkteausbeute nicht zufrieden. Aber die Entwicklung ist gut. Das ewige Leid ist die Chancenverwertung“, so der 44-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Von atmosphärischen Störungen zwischen ihm und seiner Mannschaft will Walter nichts wissen: „Wir reden über alles, sind kritisch miteinander. Ich liebe meine Mannschaft, wir haben ein super Verhältnis.“ Laut ‚Sport1‘ will sich der VfB unabhängig vom Ausgang der Partie in Hannover von seinem Cheftrainer trennen. Sandro Schwarz und Jan Siewert könnten folgen.