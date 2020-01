Werder Bremen und der VfB Stuttgart haben Marko Mihojevic von Erzgebirge Aue ins Visier genommen. Laut ‚Sport Bild‘ beobachten die beiden Klubs den 23-jährigen Innenverteidiger, der noch bis zum Saisonende von PAOK Saloniki ausgeliehen ist und im Sommer für 800.000 Euro festverpflichtet werden kann.

In der laufenden Spielzeit zählt Mihojevic bei den Veilchen zu den absoluten Leistungsträgern. In sämtlichen 18 Partien, die der robuste Abwehrspieler bestritt, stand er auch in der Startformation. Neben Werder und dem VfB haben auch Spartak Moskau und Standard Lüttich die Fühler ausgestreckt.