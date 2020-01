Steven Nzonzi steht vor dem Wechsel in die Ligue 1. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat sich der französische Weltmeister für ein Engagement bei Stade Rennes entschieden.

Derzeit ist Nzonzi noch von der AS Rom an Galatasaray verliehen. In Istanbul war der 31-jährige Sechser zuletzt aber in Ungnade gefallen. Nun könnte das Leihgeschäft abgebrochen werden.