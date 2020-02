Davie Selke hat verraten, neben der Anfrage von Werder Bremen auch das Interesse anderer Vereine geweckt zu haben. „Es gab auch andere Optionen, aber ich habe mich bewusst für Werder entschieden. Als ich wusste, dass es klappen könnte, entwickelte sich bei mir eine große Vorfreude“, sagte der Stürmer bei seiner offiziellen Vorstellung am heutigen Sonntag.

Lange habe es nicht gedauert, den Transfer von Hertha BSC zurück an die alte Wirkungsstätte abzuwickeln: „Es ging alles sehr schnell. Wir hatten zwei Tage lange sehr intensive Gespräche und ich war so oft am Telefon wie noch nie in meinem Leben. Als es dann grünes Licht gab, ging alles sehr schnell.“ Bereits zwischen 2013 und 2015 trug der 25-Jährige das Werder-Trikot.