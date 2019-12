West Ham United will seinem neuen Trainer David Moyes im Winter Geld für neue Spieler zur Verfügung stellen und hat dabei Olivier Giroud im Blick. Laut der ‚Sun‘ besitzt der Franzose vom FC Chelsea die oberste Prioriätet. Die Offensive der Hammers spielt bislang eine enttäuschende Saison. Beispielsweise traf der Ex-Frankfurter Sébastien Haller in den vergangenen elf Ligaspielen nur ein Mal.

Moyes folgte am gestrigen Abend auf den entlassenen Manuel Pellegrini, der gleichzeitig auch Moyes‘ Nachfolger bei West Ham war. In der Premier League liegen die Londoner mit nur 19 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Der in London unzufriedene Giroud steht allerdings auch bei zahlreichen anderen Klubs auf der Wunschliste, unter anderem bei Juventus Turin.