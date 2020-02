Jesse Lingard muss sich keine Sorgen um seine Zukunft machen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, wollen Atlético Madrid und die AS Rom den Offensivspieler von Manchester United an Bord holen. Lingards Vertrag im Old Trafford läuft noch bis 2021, kann aber per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Grundsätzlich würde der 27-jährige Engländer gerne bei United bleiben. Konkrete Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit haben aber bislang nicht stattgefunden. In der laufenden Saison kam Lingard in 32 Pflichtspielen für Manchester zum Einsatz.