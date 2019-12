Kaum ein Name steht in so enger Verbindung mit den Erfolgen von Manchester City wie der von Sergio Agüero. Der Argentinier kam vor achteinhalb Jahren zum amtierenden englischen Meister und prägt seitdem eine Ära im Sturm der Skyblues. Seine Bilanz: 244 Tore in 355 Pflichtspielen, vier englische Meisterschaften und ein Pokalsieg.

Ohne Zweifel kann der 31-Jährige schon jetzt als Vereinslegende bezeichnet werden. Doch ob Agüero weiter an seiner Legende bei City arbeiten wird, steht in den Sternen. Das muss auch sein Coach Pep Guardiola einräumen. „Ich weiß es nicht. Er kann bleiben abhängig von seiner körperlichen Verfassung und seinem Wunsch. Aber ich habe nicht mit ihm gesprochen und kenne nicht seine Absichten“, so der Ex-Bayern-Trainer gegenüber Pressevertretern.

„Die Spieler entscheiden“

Guardiola weiter: „In den meisten Fällen sind es die Spieler, die entscheiden. So ist es auch bei Sergio.“ Damit ist klar: City lässt seinem Torjäger die freie Wahl – zu groß sind seine Verdienste um den Klub. Glücklich wäre sein Trainer über einen Wechsel allerdings nicht: „Das wird mit am schwierigsten. Ich denke, Sergio ist unersetzlich“, sagt Guardiola.

Agüeros Vertrag in Manchester endet im Sommer 2021 – nach der laufenden Saison bleibt also nur noch ein Jahr. In der Vergangenheit äußerte der Knipser immer wieder den Wunsch einer Rückkehr nach Argentinien. „Die Roten haben natürlich Priorität“, erklärte Agüero Ende Mai und bezog sich dabei auf seinen Jugendklub Independiente aus Avellaneda, einem Vorort von Buenos Aires.