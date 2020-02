Jürgen Klopp hat sich zu den Gerüchten um einen Sommerwechsel von Timo Werner (23) zum FC Liverpool geäußert. „Was ich sagen kann: Ich bevorzuge es, wenn Spieler, die über uns reden, positiv über uns reden. Und nicht etwa sagen: Das ist der letzte Klub, zu dem ich gehen würde“, schmunzelte der Reds-Coach in die Kamera von ‚Sky Sports‘.

Werner hatte zuletzt geflirtet: „Wir haben dort mit den besten Trainer der Welt mit Jürgen Klopp. Es sprechen viele Sachen dafür, dass ich mit meiner Spielweise da vielleicht gut hinpassen würde.“ Klopp meint: „Von diesem Gesichtspunkt her ist es natürlich schön. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

Werner spielt bei RB Leipzig die bislang beste Saison seiner Karriere. In 33 Pflichtspieleinsätzen erzielte der Angreifer bereits 27 Tore und sammelte obendrein elf Assists. In seinem bis 2023 datierten Vertrag in Sachsen ist eine Ausstiegsklausel verankert. Über deren Höhe existieren unterschiedliche Meldungen.

Nagelsmann warnt

Julian Nagelsmann hatte Werner im vergangenen Sommer noch vom Verbleib in Leipzig überzeugt. Und auch diesmal warnte der RB-Trainer bereits in der ‚Sport Bild‘: „Den Status, den er hier hat, wird er dort in den ersten Jahren nicht bekommen. Das sage ich ihm auch so.“ Ob Werner sich von diesen Worten abhalten lässt, ist unklar.

Liverpool hat Medienberichten zufolge schon erste Schritte eingeleitet, um sich den deutschen Nationalstürmer zu angeln. Ein Vertrag bis 2025 liegt angeblich vor, Gespräche seien im Gange. ‚The Athletic‘ berichtete zudem unlängst von Angeboten des FC Barcelona und von Manchester United. Werners Wunschziel scheint aber Liverpool zu sein. Jürgen Klopp freut es.