Dem FC Everton ist ein großer Coup auf dem Trainermarkt geglückt. Neu an der Seitenlinie der Toffees steht Carlo Ancelotti. Sein Vertrag läuft bis 2024. Der Italiener beerbt damit Marco Silva, der seinen Stuhl Anfang des Monats räumen musste.

„Das ist ein toller Klub mit einer großartigen Geschichte und leidenschaftlichen Fans. Der Vorstand und der Besitzer haben eine klare Vision davon, Erfolg und Trophäen hier hinzuholen“, so Ancelotti.

Der Italiener coachte bis vor rund zwei Wochen die SSC Neapel. Dort wurde aufgrund der sportlichen Durststrecke und trotz eines 4:0-Erfolgs gegen Genk entlassen. Die Toffees soll Ancelotti nun wieder in die Nähe der europäischen Plätze führen.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019