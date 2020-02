Die Suche nach Verstärkungen führt Atlético Madrid nach Barcelona. Wie der Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, zeigen die Colchoneros starkes Interesse an Ivan Rakitic. Die Atletí-Bosse sollen schon Kontakt aufgenommen haben, um einen Sommer-Wechsel des Kroaten frühzeitig in die Wege zu leiten.

Rakitic hätte den FC Barcelona bei einem passenden Angebot auch schon im Januar verlassen, wie er nach Ablauf der Transferfrist verriet: „Ich habe über einen Abschied im Winter nachgedacht. Ich kann klar sagen, dass mir einige Dinge nicht gefallen haben. Aber wir sind nicht hier, um zu lachen und Späße zu machen. Was für den Verein am besten ist, ist auch für uns am besten.“

Trennung in Sicht

Weil die Interessenten Inter Mailand und Juventus Turin jedoch keine konkreten Offerten einreichten, kam ein Wechsel schlussendlich nicht zustande. Rakitic sagt nun: „Es waren schwierige Zeiten, aber das Kapitel ist abgeschlossen und ich will nicht mehr daran denken. Jetzt gilt es, für die entscheidende Phase der Saison so hart wie möglich zu arbeiten.“

Im Hintergrund dürften aber gleichzeitig die Planungen für die nächste Saison auf der Tagesordnung stehen. Denn der Vertrag des 31-jährigen Mittelfeldspielers endet 2021. Vieles spricht dafür, dass sich die Wege zum Saisonende trennen, damit Barça noch einmal Kasse machen kann. Atlético will zuschlagen.