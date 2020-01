Der FC Barcelona erwägt, Xavi Hernández zurückzuholen. Wie ‚RAC1‘ berichtet, weilen Sportdirektor Éric Abidal und Geschäftsführer Òscar Grau zurzeit in Katar, um Gespräche mit der Barça-Legende zu führen. Die Verantwortlichen wollen die Möglichkeit prüfen, den 39-Jährigen als neuen Trainer der Blaugrana zu installieren.

Momentan sitzt noch Ernesto Valverde auf der Bank der Katalanen. Nach der gestrigen 2:3-Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen Atlético Madrid steht der 55-Jährige aber wieder einmal in der Kritik. Dass sein auslaufender Vertrag noch einmal verlängert wird, ist unwahrscheinlich.

Xavi stammt aus der Jugend von Barça und war von 1998 bis 2015 für die Blaugrana aktiv, für die er 769 Pflichtspiele absolvierte. Es folgten vier Jahre bei Al Sadd in Katar. Seit dem Sommer betreut er den Wüstenklub als Cheftrainer. Erfahrungen an der Taktiktafel würde der 39-Jährige also mitbringen.