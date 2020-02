Der FC Barcelona will Lautaro Martínez als Nachfolger des in die Jahre gekommenen Luis Suárez (33) installieren. Allerdings müssen sich die Katalanen auf ein Duell mit dem Erzrivalen Real Madrid einstellen. Auch die Königlichen haben Lautaro im Visier. Was zunächst nur als Gerücht durch die spanische Presse schwirrte, wurde nun bestätigt.

Víctor Blanco, Präsident von Lautaros Ex-Klub Racing Avellaneda, plaudert dem ‚Okdiario‘ zufolge aus dem Nähkästchen: „Die Gerüchte um Real Madrid, den FC Barcelona und Lautaro sind wahr.“ Und Blanco sollte es wissen, denn Racing würde bei einem Weiterverkauf des Stürmers an der Ablöse beteiligt und schaut darum genau hin.

Racing winkt fetter Bonus

„Wir haben gut verhandelt. Bei allen Deals über 14 Millionen bekommen wir einen Anteil von zehn Prozent. Wir haben 2,5 Millionen ausgeschlagen für diese Klausel. Wir wussten, dass sich das früher oder später rechnen wird“, so der Racing-Boss stolz. Bei 112 Millionen liegt die Ausstiegsklausel. Vieles deutet darauf hin, dass der argentinische Klub im Sommer also einen zweistelligen Millionenbetrag verbuchen darf.

Dass Barça Interesse an der Verpflichtung hat, ist nur logisch. Schließlich benötigt man einen zentralen Stürmer der Extraklasse, der in Suárez’ große Fußstapfen treten kann. Reals Interesse an einem Transfer überrascht da schon mehr. Denn der Vertrag von Karim Benzema (32) soll verlängert werden. Und im vergangenen Sommer investierte man 60 Millionen in Luka Jovic (22). Sollte Lautaro ins Bernabéu kommen, müsste der Ex-Frankfurter womöglich seine Koffer packen.