Emre Can darf Juventus Turin angeblich doch verlassen, wenn die Ablöse stimmt. Nach Informationen der ‚Tuttosport‘ würden die Bianconeri den Defensivallrounder ziehen lassen, wenn ein Interessent 30 Millionen Euro auf den Tisch legt. Kommt es dazu nicht, soll Can in der Rückrunde anstelle des verletzten Sami Khedira für die Champions League gemeldet werden.

Interesse an Can zeigte zuletzt vor allem Paris St. Germain. Nach FT-Infos nahmen die Franzosen schon Ende November Kontakt zu den Beratern des Nationalspielers auf. Passiert ist seitdem aber nicht viel.

Bundesliga-Rückkehr?

Ein Thema ist Can auch weiterhin in der Bundesliga. Hertha BSC soll von einer Verpflichtung träumen und schon angeklopft haben. Und auch bei Borussia Dortmund und Bayern München wurde der Name in der jüngeren Vergangenheit diskutiert. Das Preisschild aus Turin könnte erneute Überlegungen zur Folge haben.

Für Can steht im Vordergrund, dass er in der Rückrunde viel Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln kann. Der 25-Jährige will sich für die Europameisterschaft im Sommer empfehlen. Wo er das tun wird, bleibt abzuwarten.