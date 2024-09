Champions League: Stuttgart ohne Woltemade

Nick Woltemade muss auf seinen ersten Einsatz in der Champions League noch eine Weile warten. Der 22-jährige Neuzugang von Werder Bremen fehlt ebenso wie Justin Diehl (19/gekommen vom 1. FC Köln) im Champions League-Kader des VfB Stuttgart für die kommende Ligaphase des Wettbewerbs. Am gestrigen Abend mussten alle teilnehmenden Vereine der Königsklasse ihre Spielerliste bei der UEFA einreichen. Dabei durften 25 Spieler nominiert werden.

Woltemade und Diehl fielen dabei den Regularien des Wettbewerbs zum Opfer. Unter den Nominierten müssen sich mindestens zwei Torhüter befinden, dazu acht in Deutschland ausgebildete Spieler, von denen mindestens vier über einige Jahre in der Jugend des betreffenden Vereins gespielt haben müssen. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die beiden Neuzugänge in dieser Saison keine Königsklassenluft mehr schnuppern werden. Alle Champions-League-Mannschaften können nach Abschluss der Ligaphase und vor Beginn der K.o.-Phase gemäß der Regularien bis zu drei Spieler des Kaders austauschen.