VfB: Demirovic-Abgang kein Thema

Beim VfB Stuttgart denkt man nicht daran, Stürmer Ermedin Demirovic nach nur einer Saison direkt wieder abzugehen. Dafür sieht VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth keinen Grund, wie er im ‚kicker‘ darlegt: „Ermedin hat die Hürde, sich in einem komplett neuen sportlichen Umfeld zu behaupten, mit Bravour gemeistert. In seinem ersten Jahr ist er mit 15 Treffern unser erfolgreichster Torschütze in der Liga geworden.“

Der Angreifer sei laut Wohlgemuth „zweifelsfrei eine sportliche und menschliche Bereicherung für unseren Kader. Und wir sind alle der festen Überzeugung, dass er auch künftig die sportliche Entwicklung des Teams positiv mitbestimmen kann.“ Im März hatte es erstmals Berichte gegeben, dass Stuttgart bei einem passenden Angebot offen für einen Verkauf des 23-Millionen-Einkaufs sei. Nicht immer agierte Demirovic als legitimer Nachfolger für Serhou Guirassy (29/Borussia Dortmund). Zudem stand der 27-Jährige in der abgelaufenen Saison nur in rund zwei Drittel aller Spiele in der Startelf – zu wenig für die Ansprüche des Bosniers.