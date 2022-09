Kalajdzic reißt sich das Kreuzband

Die Wolverhampton Wanderers müssen monatelang auf Sasa Kalajdzic verzichten. Wie die Wolves offiziell bestätigen, hat sich der Sommerneuzugang vom VfB Stuttgart beim gestrigen ersten Premier League-Auftritt gegen den FC Southampton (1:0) das Kreuzband gerissen.

Kalajdzic war erst am vergangenen Mittwoch für die Sockelablöse von 18 Millionen Euro nach Wolverhampton gewechselt. Gegen die Saints stand der Österreicher direkt in der Startaufstellung, musste aber zur Halbzeit das Feld verlassen.

The pack will be with you every step, Sasa. 💛



You will be back stronger.