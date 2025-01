33-Millionen-Transfer für Zenit

Zenit St. Petersburg und Botafogo tauschen mehrere Spieler. Wie der russische Erstligist bekanntgibt, wird der Brasilianer Luiz Henrique (24) nach St. Petersburg wechseln. Die Ablöse beträgt 33 Millionen Euro. Der Flügelstürmer ist sechsfacher Nationalspieler und war erst im Januar 2024 für 16 Millionen Euro von Betis Sevilla zurück nach Brasilien gewechselt.

Den umgekehrten Weg treten dafür Offensivspieler Artur (26), für den zehn Millionen fließen, und am Saisonende auch Mittelfeldspieler Wendel (27) an, die es beide in die Heimat zieht. Letzterer kostet dem Vernehmen nach 15 bis 18 Millionen.