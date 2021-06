Bericht: Hakimi-Transfer zu PSG auf der Zielgeraden

Der Transfer von Achraf Hakimi (22) zu Paris St. Germain ist offenbar greifbar. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat sich der französische Hauptstadtklub den Forderungen von Inter Mailand angenähert. Eine Einigung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Ein großer Faktor in den Verhandlungen soll eine Frist des Anteilseigners Oaktree Capital Management sein, die Inter dazu nötigt, bis zum 30. Juni einen hohen Millionenbetrag aus Transfereinnahmen zu erwirtschaften. Dementsprechend ist der Druck auf die Nerazzurri hoch, das Geschäft dingfest zu machen.

Finanziell nah beieinander

In Mailand erwartet man eine Ablöse von 70 Millionen Euro für den offensiven Rechtsverteidiger. Dem Bericht zufolge bietet Paris derzeit 65 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Weit voneinander entfernt sind beide Parteien also nicht.

PSG-Sportdirektor Leonardo soll nun darauf spekulieren, dass den Inter-Offiziellen die Zeit wegläuft. Ein PSG-Entgegenkommen finanzieller Natur ist daher wohl nicht zu erwarten. Wie FT berichtete, ist sich Hakimi mit dem Edelklub aus der Ligue 1 bereits einig.