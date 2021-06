Depay spricht über Barça-Wechsel

Memphis Depay macht aus seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Barcelona kein großes Geheimnis mehr. „Jeder weiß, dass mein Name seit einiger Zeit mit Barcelona in Verbindung gebracht wird. Ich möchte für Ronald Koeman spielen. Seid noch etwas geduldig und es wird Neuigkeiten geben. Wir müssen abwarten, aber ich würde sagen, es ist bald definitiv dingfest“, so Depay auf einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige kommt ablösefrei von Olympique Lyon zu den Katalanen, die bereits seit mehreren Monaten an Depay interessiert sind. Auch Juventus Turin war dran, geht aber allem Anschein nach leer aus. Derzeit weilt der Offensivspieler mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft.