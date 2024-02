Vor Bayern-Rückspiel: Sarri attackiert Lazio-Bosse

Maurizio Sarri ist nach dem gestrigen Ligaspiel von Lazio Rom der Kragen geplatzt. Angesprochen auf die Transferpolitik seiner Vorgesetzten echauffierte sich der Cheftrainer: „Wenn ich nach Spieler A fragte, ließen sie mich zwischen C und D entscheiden. Es war nicht ich, der auf dem Transfermarkt entschieden hat.“ Ob die Generalkritik Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Aussagen ging eine 1:2-Niederlage gegen den AC Florenz voraus. Beide Klubs haben damit den Platz in der Serie A getauscht. Während Lazio auf Platz acht abgerutscht ist, zog die Fiorentina auf Platz sieben vorbei. Nächste Woche Dienstag (21 Uhr) tritt Lazio zum Rückspiel des Champion League-Achtelfinals gegen Bayern München in der Allianz Arena an.