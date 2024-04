„Ist eine Option“: Bedient sich Real bei City?

Real Madrid darf sich allem Anschein nach gute Chancen auf eine Verpflichtung von Yan Couto ausrechnen. Im Interview mit ‚Radio Catalunya‘ antwortet der von Manchester City an den FC Girona ausgeliehene Brasilianer auf die Frage, ob ein Engagement bei den Königlichen eine Option sei: „Ich denke schon, wenn sie interessiert sind. Da werde ich nicht lügen.“ Schon im Januar sickerte durch, dass die Madrilenen die Fühler nach Couto ausgestreckt haben.

Bei Spaniens Überraschungsmannschaft gehört der rechte Außenbahnspieler in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern. Girona hat auf Platz drei liegend beste Karten für die Teilnahme an der Champions League. Im Sommer wird Couto jedoch erstmal wieder zu den Skyblues zurückkehren, wo er bis 2025 unter Vertrag steht. Der 21-Jährige fügt an: „Ich bin ein Spieler von City, ich habe dort einen Vertrag und ich träume davon, für City zu spielen.“