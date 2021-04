Mainz: Svensson zieht positives Transferfazit

Bo Svensson ist sehr zufrieden mit den drei Mainzer Winter-Neuzugängen Robert Glatzel (ausgeliehen von Cardiff City), Dominik Kohr und Danny da Costa (beide ausgeliehen von Eintracht Frankfurt). „Sie haben gut reingepasst, sowohl von der Persönlichkeit, als auch von der spielerischen Qualität her, die sie mitgebracht haben“, lobte der Trainer der 05er auf FT-Nachfrage. So habe das Trio „einen Riesen-Anteil“ am jüngsten Mainzer Aufschwung.

Geholfen habe, glaubt Svensson, „dass sie nicht so vorbelastet waren wie die anderen Spieler“, die eine Hinrunde mit nur sieben Punkten erlebten. „Sie alle“, betont der dänische Übungsleiter, „haben ihren Anteil daran, dass das Ding nach vorne geschoben wurde, dass wir eine gute Fußballmannschaft, vor allem aber auch eine gute Truppe sind, die gut zusammen funktioniert.“