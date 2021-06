Duo verlängert bei der Fortuna

Zwei Routiniers bleiben bei Fortuna Düsseldorf an Bord. Wie der Zweitligist mitteilt, wurden die auslaufenden Vertragspapiere von Raphael Wolf (33) und Adam Bodzek (35) verlängert. Sowohl Torhüter Wolf als auch Mittelfeldabräumer Bodzek unterschreiben jeweils für eine weitere Saison.

„Wir freuen uns sehr, dass uns Adam Bodzek erhalten bleibt. Er kann einer Mannschaft mit seiner fußballerischen und seiner menschlichen Art Stabilität und Sicherheit verleihen und wird auch in der neuen Saison ein ganz wichtiger Baustein in unserem Kader sein“, sagt Sportvorstand Uwe Klein, „Raphael Wolf ist ein Torhüter, wie ihn jeder Trainer gerne im Kader hat: Er passt menschlich hervorragend in unser Team und hat in der letzten Saison gezeigt, dass er da ist, wenn wir ihn brauchen.“