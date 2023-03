Klopp: „Keine leichte Entscheidung für Firmino“

Jürgen Klopp zeigt Verständnis für Roberto Firminos Entschluss, seinen auslaufenden Kontrakt beim FC Liverpool nicht zu verlängern. „Jeder konnte es lesen – es ist eine normale Situation, wenn ein Vertrag ausläuft und der Spieler sich dazu entscheidet. Es war keine leichte Entscheidung für ihn“, so Klopp im Nachgang an den 7:0-Kantersieg gegen Manchester United bei ‚Sky Sports‘.

Firmino wurde am gestrigen Sonntag in der 79. Minute eingewechselt und trug sich dann noch in die Torschützenliste ein. „Der Empfang, den er heute bekommen hat, war hervorragend. Von allen Toren, die wir geschossen haben, war das das am meisten gewünschte Tor“, erklärt ein zufriedener Klopp.

