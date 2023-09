„Eine Menge Dinge passiert“: Palhinha begründet Verlängerung

João Palhinha äußert sich zu seiner überraschenden Vertragsverlängerung beim FC Fulham. Gegenüber Vereinsmedien sagt der 28-Jährige: „Ich bin sehr glücklich. In den vergangenen Wochen sind eine Menge Dinge bei mir passiert. Man hat viele Dinge über meine Zukunft gehört, aber ich fokussiere mich auf meine Arbeit bei Fulham.“

Der portugiesische Sechser führt aus: „Ich hatte mich immer zu 100 Prozent meinem Klub verschrieben und gewidmet. Und auch künftig werde ich alles geben, was ich zu geben habe.“

Bayern-Wechsel vom Tisch?

Noch ist unklar, ob mit der Verlängerung ein Winter-Transfer zum FC Bayern geplatzt ist. Laut ‚Sky‘ bezieht Palhinha künftig ein deutlich höheres Gehalt. Grundsätzlich sei der 22-fache Nationalspieler zwar noch offen für einen Wechsel, sein Fokus liege nun aber auf dem Premier League-Klub.

Aus Sicht der Münchner problematisch: Der Rechtsfuß verlängerte seinen Vertrag bis 2028. Fulham kann die Zusammenarbeit per Option sogar bis 2029 ausdehnen. Billig dürfte ein Transfer also nicht werden. In der zurückliegenden Wechselperiode war man an der Säbener Straße dazu bereit, sich die Dienste von Palhinha 65 Millionen Euro kosten zu lassen.